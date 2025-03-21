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İHA

Muğla'da kan donduran cinayet..

Bodrum ilçesi Yakaköy Mahallesi Türkmen mevkiinde camcı dükkanında meydana gelen olayda, dükkan sahibi 4 çocuk babası 53 yaşındaki Alaaddin Yıldız'dan dün akşamdan beri haber alamayan arkadaşları, bugün akşam saatlerinde dükkanına geldi.

BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE BULUNDU

Dükkana giren arkadaşları, Yıldız'ı üzeri battaniye ile örtülü boğazı kesilmiş halde buldu. İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ŞÜPHELİ ÇALIŞANI

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen dükkan çalışanının yakalanması için çalışma başlatıldı. Cenaze, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yıldız'ın komşuları, Alaaddin Yıldız'ın çevresindeki herkese iyilik yaptığını ve kimseye zararı olmadığını ifade etti.