Muğla'da iş yerinden sigorta isteyen işçinin darbedildiği anlar sosyal medyada paylaşıldı 3 kişi gece saatlerinde çalıştığı yere gittikleri 47 yaşındaki adamı ormanlık alana götürüp darbettiler. Ardından o anları sosyal medyada 'Dana kesmedik' notuyla paylaştılar. Ölümden dönen adam şüphelilerden şikayetçi oldu.

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İHA

Muğla'da korku dolu anlar yaşandı.

Köyceğiz ilçesinde meydana gelen olayda, 47 yaşındaki Caner Acet acımasızca darbedildi.

Mustafa D., Yusuf Can D. ve Engin K. isimli 3 kişi, 4 Temmuz Salı günü saat 23.00 sıralarında Acet’in çalıştığı iş yerine geldiler.

Alkollü oldukları belirtilen şahıslar, Acet’e “Çalışacaksan burada adam gibi çalış, ne veriyorlarsa razı ol.” dediler.

Darbettikleri anları kaydettiler

Adamın parasının olmadığını belirtmesi üzerine Mustafa D. ve Yusuf Can D. tarafından darbedilirken, yaşanan olayı Engin K. de telefonu ile kaydetti.

Birkaç kez şahıslardan kurtulmasına rağmen yine yakalann Acet daha sonra çalıştığı iş yeri sahibinin tuttuğu özel bir araca bindirildi ve ormanlık alanda bırakıldı.

'Dana kesmedik'

Acet’in dövülme anını şahıslar sosyal medya hesaplarında, “Dana kesmedik” notu ile yayınladılar.

Olayın ardından 5 gün hastanede yatan Caner Acet, yüzünde kırıkların yanı sıra kulağında ve gözünde hasar kaldığını belirterek, kendisini darbeden şahıslardan şikayetçi oldu.

"2 bin lira gibi bir para istediler"

Olayın iş yerinden sigortasının yapılmasını istediği için başladığını ileri süren Acet, şu ifadeleri kullandı:

Son olarak 3 Temmuz’da iş yerinde çalışırken sigortam yapılmadığı için, sigorta istedim. Çalıştığım iş yerinin sahibi Davut A. 'çalışacaksan böyle çalış, çalışmayacaksan işine geldiği gibi çalışırsın, ben sana para veriyorum emek veriyorum, sigortayı yapalım' dedi yapmadı tantana ettik. Bir gün sonra bu gençleri çağırmış haberim yok. Ben dışarı çıktım bunlar benimle takışmaya başladı, birisi kolumu tuttu sürükledi ve vurdular. Önce para istediler, 2 bin lira gibi bir para istediler, 'bende para yok' dedim, 'kokoreç ısmarlayayım' dedim, 'yok kabul etmiyoruz para istiyoruz' dediler. Tartışma başladı. Sonra bu duruma geldim.

"Kan kaybından ölmek üzereydim"

Kendisini darbettikleri sırada tuvalete kaçtığını ve kapıyı kilitlediğini belirten Caner Acet, sözlerine şöyle devam etti: