Muğla'da kaçak göçmen operasyonu... 3 Rus organizatör yakalandı Bodrum ilçesinde Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 81 kaçak göçmen ile 10 organizatör yakalanırken organizatörlerden 2'si kadın 1 erkeğin Rus uyruklu olduğu belirlendi.

DHA

Türkiye'de kaçak göçle mücadele devam ediyor.

Sahiller ve sınırlar güvenlik güçlerinin denetiminde...

Bu kapsamda Muğla'da Sahil Güvenlik Komutanlığı, 4 Aralık saat 19.10, 19.25 ve 21.50'de Bodrum açıklarına kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.

81 göçmen yakalandı

Harekete geçen ekipler, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 81 kaçak göçmeni yakaladı.

Ekiplerce karaya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Öte yandan, jandarma ekiplerince karada yapılan çalışma sonucunda göçmen kaçakçısı 10 organizatör gözaltına alındı.

10 organizatörün 3'ü Rus

Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerinin karada yaptığı çalışmada gözaltına alınan 10 organizatör, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler arasında 2'si kadın 1 erkeğin Rus uyruklu olduğu ve organizatörlerin, göçmenleri İzmir üzerinden organize edip kaçak yollarla yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları belirtildi.

Kişi başı 8 bin euro

Bu arada organizatörlerin, kaçak göçmenlerden kişi başı 3 bin ile 8 bin euro arasında para aldıkları kaydedildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)