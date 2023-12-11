Muğla'da kadınlar ortalığı birbirine kattı Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2,20 promil alkollü sürücünün kullandığı otomobil, kaldırıma çıkıp ortalığı savaş alanına çevirdi. Kaçmaya çalışan fakat vatandaşlarca durdurulan otomobildeki 2 kadın ortalığı birbirine kattı.

İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Cevat Şakir Caddesi üzerinde öğle saatlerinde Ş.B. idaresindeki 34 BZM 236 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu belediye meydanı girişinde kaldırıma çıktı.

Park halindeki elektrikli scooterlara çarpıp dubaları, aydınlatma direğini ve çöp kovasını deviren otomobil, altında kırık duba ile bir süre seyretti.

Kaçmaya çalıştı: Vatandaşlar durdurdu

Kaza sonrası otomobilin sürücüsü durmayıp, kaçmaya çalıştı. Sürücü Ş.B. ve yanındaki M.Y. isimli kadın, vatandaşlar tarafından durdurdu.

Araçta yolcu olarak bulunan M.Y. ve vatandaşlar arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü.

Tartışma arbedeye dönüştü

Olayın daha fazla büyümemesi için diğer vatandaşlar araya girdi.

Kadın, tartıştığı adama küfür ve tehditler savurdu.

İhbarın ardından polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Polise de direnip tekme atan M.Y. ile 2,20 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Ş.B., ifade işlemleri için karakola götürüldü.

Sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı

Ş.B.’nin ehliyetine 6 ay süreyle el konularak, alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 lira para cezası kesildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, "polise mukavemet gösterme" ve "tehdit" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)