Muğla'da kamyon tıra arkadan çarptı: 2 ölü

DHA
Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Yangı Mahallesi'nde seyir halindeki Nurettin Akdeniz yönetimindeki kamyon, aynı istikamette park halindeki tıra arkadan çarptı.
İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.
Hayatlarını kaybettiler
Kamyon içerisinde sıkıştıkları yerden itfaiye erleri tarafından çıkartılan ve hayatını kaybettiği belirlenen Nurettin Akdeniz ile yanındaki Adem Yoldaş'ın cenazeleri, Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Antalya'ya ürün almaya gidiyorlardı
Pazarcılık yapan Akdeniz ve Yoldaş'ın sabah saatlerinde Aydın'dan yola çıktıkları, Antalya'ya ürün almaya gittikleri öğrenildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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