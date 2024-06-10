Muğla'da kamyon tıra arkadan çarptı: 2 ölü
DHA

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Yangı Mahallesi'nde seyir halindeki Nurettin Akdeniz yönetimindeki kamyon, aynı istikamette park halindeki tıra arkadan çarptı.

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

Hayatlarını kaybettiler

Kamyon içerisinde sıkıştıkları yerden itfaiye erleri tarafından çıkartılan ve hayatını kaybettiği belirlenen Nurettin Akdeniz ile yanındaki Adem Yoldaş'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Antalya'ya ürün almaya gidiyorlardı

Pazarcılık yapan Akdeniz ve Yoldaş'ın sabah saatlerinde Aydın'dan yola çıktıkları, Antalya'ya ürün almaya gittikleri öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)