Muğla'da kamyon tıra arkadan çarptı: 2 ölü Köyceğiz ilçesinde kamyonun park halindeki tıra arkadan çarptığı kazada 35 yaşındaki Nurettin Akdeniz ile yanındaki 19 yaşındaki Adem Yoldaş hayatını kaybetti.

DHA

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Yangı Mahallesi'nde seyir halindeki Nurettin Akdeniz yönetimindeki kamyon, aynı istikamette park halindeki tıra arkadan çarptı.

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

Hayatlarını kaybettiler

Kamyon içerisinde sıkıştıkları yerden itfaiye erleri tarafından çıkartılan ve hayatını kaybettiği belirlenen Nurettin Akdeniz ile yanındaki Adem Yoldaş'ın cenazeleri, Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Antalya'ya ürün almaya gidiyorlardı

Pazarcılık yapan Akdeniz ve Yoldaş'ın sabah saatlerinde Aydın'dan yola çıktıkları, Antalya'ya ürün almaya gittikleri öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)