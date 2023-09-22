Muğla'da kanlı infaz: Avukat ile emekli icra müdürü öldürüldü Muğla Bodrum'da otomobilde çıkan tartışma sonucu silahla vurulan avukat ile emekli icra müdürü yaşamını yitirdi.

AA

Muğla'nın Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi'nde aynı araçta olduğu belirtilen üç kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Otomobilin arka kısmında oturan G.A., öndeki avukat Erdal Çam ve emekli icra müdürü Özcan Çavdar'ın başına silahla ateş etti.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde can verdiler

Yapılan kontrolde Çam ve Çavdar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)