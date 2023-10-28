Muğla'da kavşakta kaza: 5 ölü, 1 yaralı

Muğla'nın Ula ilçesi Gökova mevkisinde Fethiye'den Muğla yönüne giden 26 yaşındaki Altan Özkan'ın kullandığı VİP minibüs ile tali yoldan kontrolsüz kavşağa çıkan Hörü Bekmezci'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Hörü Bekmezci ile yanındaki Gönül Akdeniz, Alp Akdeniz ve Hatice Geriz hayatını kaybetti, Hacer Demirci ile minibüsün sürücüsü Altan Özkan, yaralandı.
Ekipler sevk edildi
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Özkan ve Demirci, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kurtarılamadı
Ancak Hacer Demirci de kurtarılamadı. Altan Özkan’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Kazada ölen 5 kişinin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Soruşturma başlatıldı
Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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