Muğla'da kayıktan düşen adamın cesedi bulundu
DHA

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Enver Gencel, dün balık tutmak üzere Çayağzı mevkiine gitti.

Kayığıyla denize açılan Gencel, dengesini kaybedip, denize düştü.

Yaşlı adam bir süre çırpındıktan sonransuda kayboldu.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi.

Dalgıçlar denizde arama çalışması başlattı.

18 saat sonra Antalya'nın Kaş ilçesi Kalkan Mahallesi açıklarında Gencel'in cansız bedenine ulaşıldı.

ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

Kalkan sahiline getirilen Enver Gencel'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Büşra Yıldız
Muhabir