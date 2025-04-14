Muğla'da kayıktan düşen adamın cesedi bulundu

DHA
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Enver Gencel, dün balık tutmak üzere Çayağzı mevkiine gitti.
Kayığıyla denize açılan Gencel, dengesini kaybedip, denize düştü.
Yaşlı adam bir süre çırpındıktan sonransuda kayboldu.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi.
Dalgıçlar denizde arama çalışması başlattı.
18 saat sonra Antalya'nın Kaş ilçesi Kalkan Mahallesi açıklarında Gencel'in cansız bedenine ulaşıldı.
ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK
Kalkan sahiline getirilen Enver Gencel'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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