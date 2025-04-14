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Muğla'da kayıktan düşen adamın cesedi bulundu

Muğla'da kayıktan düşen adamın cesedi bulundu Seydikemer ilçesinde balık tuttuğu tekneden düşen ve bir daha izine rastlanmayan 65 yaşındaki Enver Gencel'in cansız bedenine ulaşıldı.