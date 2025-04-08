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İHA

Muğla'da kan donduran bir trafik kazası yaşandı....

Milas-Labranda yolu üzerinde seyreden bir tır sürücüsü, Kargıcak Mahallesi mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıktıktan sonra yol kenarındaki dağa çarpan tırdan alevler yükseldi.

SÜRÜCÜ DORSE İLE BERABER YANDI

Kazadan sonra çıkan yangında, 64 yaşında olduğu öğrenilen tır sürücüsü Mahmut Bulut da dorse ile birlikte feci şekilde yandı.

Tır sürücüsünün yangın sonrası araçtan çıkamaması "kazadan önce sürücünün kalp krizi geçirmiş olabileceği" şeklinde yorumlandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazadan sonra çevredeki vatandaşların ihbarı ile kısa sürede bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden tır sürücüsü otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.