Muğla'da kız çocuğu ile kadına ait 2 ceset bulundu Muğla Bodrum'da Rus uyruklu anne ve kızı oldukları değerlendirilen 1'i çocuk 2 ceset, sarp arazide bulundu.

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İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesi İçmeler mevkisi Tavşanburnu yolu kenarındaki sarp arazide biri kız çocuğu, diğeri kadın 2 kişinin cesedinin bulunduğu ihbarının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince olay yeri ve çevresinde inceleme yapıldı.

Çarşafa sarılıp iple bağlanmış haldeki cesetlerden birinin kayanın arkasına gizlendiği, diğerinin ise arazi üzerinde bulunduğu tespit edildi.

Cesetler bulunduğu yerden çıkarıldı.

Soruşturma başlatıldı

Rus uyruklu anne ve kızına ait olduğu değerlendirilen iki ceset otopsiye gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)