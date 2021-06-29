Muğla’da köpek balığı kıyıya vurdu

Kıyıya vuran köpek balığını gören vatandaşlar, ilgili makamlara bildirdi. Yapılan incelemenin ardından köpek balığının ‘boz camgöz’ cinsi olduğu belirlendi.

Muğla’nın Datça ilçesi Gökova Körfezi Gereme Koyu'nda, bir köpek balığı kıyıya vurdu.

Durumu fark eden vatandaşlar, Datça Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’ne haber verdi.

Datça Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri mühendisleri Servet Kutlu ve Fatih Aydoğan, bölgede incelemeler yaptı.

BELEDİYEYE TESLİM EDİLDİ

3 metre 30 santimetre boyunda, 200 kilogram ağırlığındaki ölü köpek balığının, 6 solungaçlı 'boz camgöz' cinsi olduğu belirlendi.

Gebe olduğu tahmin edilen balığın ya doğum yapmak üzere ya da beslenme amacı ile kıyıya gelmiş olabileceği ifade edildi.

Yapılan çalışmaların ardından köpek balığı, Akdeniz Araştırmaları Enstitüsüne bilgi verilip Datça Belediyesi'ne teslim edildi.

“HERHANGİ BİR YARA BEREYE RASTLANMADI”

Bölgeye geldiklerinde balığın hareketsiz olduğunu belirten Servet Kutlu, “Altı solungaçlı boz cam göz köpek balığı, daha çok derinlerde yaşarlar. Bölgemizde sıkça görülür. Kıyıya geliş sebebi muhtemelen ya yavru bırakmak ya da beslenme amaçlı olabilir.

3 metre 30 santimetre büyüklüğünde ve 200 kilogram ağırlığında. Üzerinde darp cebir izi, herhangi yara bereye rastlanmadı. İlk gelenler canlı olduğunu söylüyor ama biz geldiğimizde hareketsizdi.” ifadelerini kullandı.

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