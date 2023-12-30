Muğla'da korkunç olay! Yaşlı kadın alevlerin arasında kaldı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde korkunç bir yangın olayı yaşandı.
Yatağan ilçesi Elmacık Mahallesi'nde müstakil bir evden dumanlar yükselmeye başladı.
Nedeni henüz öğrenilemeyen yangını görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaşlı kadın alevler arasında can verdi
Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.
Uzun uğraşlar sonucu itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, ev sahibi 81 yaşındaki Fatma Geren'in alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.
Yatağan Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç da olay yerine gelerek Geren'in yakınlarına başsağlığı dileyip bölgede incelemelerde bulundu..Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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