Muğla'da esnaf arasında çıkan kavgada yumruklar konuştu.
Bodrum'da Cevat Şakir Caddesi'nde faaliyet gösteren kuaförün işletmecisi kadın ile baklavacı arasında küfürleşme yüzünden tartışma yaşandı.
BAKLAVACININ SIRTINA KAHVE DÖKTÜ
Tartışma arbedeye dönerken, olaya kuaförün çalışanı da katıldı.
Arbede sırasında kuaför, baklavacının sırtına sıcak kahve döktü, boşalan fincanı da üzerine fırlattı.
KÜÇÜK ÇOCUĞUN YÜZÜ YANDI
Kahvenin sıçrayan bir kısmı, baklava dükkanının içerisinde bulunan kız çocuğunun yüzüne geldi.
Büyük korku yaşayan çocuğun yüzünde yanık oluştuğu öğrenildi.
BAKLAVACIYA UÇAN TEKME ATTI
Olay yatıştıktan bir süre sonra kuaförün kocası olay yerine geldi.Baklavacıya uçan tekme atmaya çalışan koca yere düştü.
O ANLAR KAMERADA
Araya giren çevredeki vatandaşlar, olayın daha da büyümesini önledi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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