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Muğla'da kuaför ile baklavacı birbirine girdi

Muğla'da kuaför ile baklavacı birbirine girdi Bodrum'da küfürleşme yüzünden kuaför ile baklavacılar arasında çıkan kahveli ve uçan tekmeli kavga güvenlik kamerasına yansıdı.