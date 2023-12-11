Muğla'da minibüse çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü Muğla'da aşırı sürat yapan otomobilin minibüse arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.

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İHA

Muğla'da Köyceğiz-Ortaca kara yolunun Kocabel yokuşundaki dönüş cebinde bekleyen minibüsüne çok hızlı olduğu iddia edilen İskender Yiğit yönetimindeki otomobil arkadan çarptı.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde can verdiler

Kazada otomobil hurdaya dönerken araç sürücüsü İskender Yiğit'in yanı sıra aynı araçta bulunan Yeliz Aksoy olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden iki kişi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Minibüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)