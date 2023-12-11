İHA
Muğla'da Köyceğiz-Ortaca kara yolunun Kocabel yokuşundaki dönüş cebinde bekleyen minibüsüne çok hızlı olduğu iddia edilen İskender Yiğit yönetimindeki otomobil arkadan çarptı.
Kaza ihbarı üzerine bölgeye acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde can verdiler
Kazada otomobil hurdaya dönerken araç sürücüsü İskender Yiğit'in yanı sıra aynı araçta bulunan Yeliz Aksoy olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada hayatını kaybeden iki kişi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Minibüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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