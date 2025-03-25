Muğla'da minibüsle kamyon çarpıştı: 4 yaralı
AA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sürücüsü belirlenemeyen kamyonla bir şirkete ait işçileri taşıyan minibüs, Muğla-Fethiye kara yolu Çatalarık Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

4 İŞÇİ YARALANDI

Kazada minibüste bulunan 4 işçi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekibince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
Furkan Can
Furkan Can
Editor