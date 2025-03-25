Muğla'da minibüsle kamyon çarpıştı: 4 yaralı

AA
Muğla'nın Fethiye ilçesinde sürücüsü belirlenemeyen kamyonla bir şirkete ait işçileri taşıyan minibüs, Muğla-Fethiye kara yolu Çatalarık Kavşağı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
4 İŞÇİ YARALANDI
Kazada minibüste bulunan 4 işçi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekibince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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