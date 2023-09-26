Muğla'da motosikletlerin karıştığı feci kaza kamerada Muğla'da iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

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İHA

Muğla'nın Fethiye ilçesi Osman Kaya Bulvarı'nda M.O. (63) idaresindeki motosiklet, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Zehra Kılıçaslan'ın (28) kullandığı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletlerden düşen sürücüler yaralanırken kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde can verdi

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Kılıçaslan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan M.O. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Feci kaza kamerada

Öte yandan motosikletlerin çarpışma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)