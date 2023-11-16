Muğla'da öfkeli damat kayınvalidesi ve kayınpederine saldırdı Boşanma aşamasında olduğu eşinden ayrılmak istemeyen öfkeli damat, eşinin aile evini bastı. Eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini bıçakla yaralayan saldırgan, 43 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İHA

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde korkunç bir saldırı meydana geldi.

29 yaşındaki Mustafa Sazboğaz ile 26 yaşındaki eşi Merve Sazboğaz şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasındaydı.

Boşanmayı kabul edemeyen Mustafa Sazboğaz, eşinin ailesinin yaşadığı eve geldi.

Eşinin aile evini bastı

Öfkeden deliye dönen Sazboğaz, pencereden eve girip, eşinin annesi, babası ve eşini önce darp etti, ardından bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı.

Yaralılar hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.

Şüpheli Mustafa Sazboğaz, olayın ardından jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

"Kasten öldürmeye teşebbüs"

Sazboğaz, emniyetteki işlemlerin ardından, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine konuldu.

Mustafa Sazboğaz için, ‘Konut dokunulmazlığını ihlal’, ‘Mala zarar verme’, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından dava açılarak 3 kez müebbet hapis cezası istendi.

"Kendi annem babam gibi seviyordum"

Tutuklu sanık duruşma esnasında kendisini şu sözlerle savundu:

Kızımı görmek istemiştim. Hatta Aydın Aile Mahkemesi’ne de başvurdum. Boşanmak istemiyordum. Ben o gün onlar benim kayınvalidem, kayınbabam olsa da annem, babam gibi sevdiğim için evlerine gittim. Böyle bir olay olduğu için çok pişmanım. Kendilerinden ayrı ayrı özür diliyorum. Tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum.

"Hafızası silinmiş gibi"

Tutuklu sanığın avukatı Bülent Demen ise müvekkili için şu ifadeleri kullandı:

Müvekkilim olaydan bu yana hafızası silinmiş gibiydi. Kendisini cezaevinde 6-7 kez gördüğümde hep sıkıntılıydı. Cezai ehliyetinin yaptığı eylemin ağırlığına uygun olmadığı aşikar. Çocuğunu görmeye gittiğinde hakaretlere uğramış, saldırıya uğramış. Bu yüzden gözü kararıp olayı bu noktaya getirmiş.

43 yıl hapis cezası

Fethiye 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti tutuklu sanık Mustafa Sazboğaz’ın toplamda 43 yıl 4 ay hapis cezası almasına karar verdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)