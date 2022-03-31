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    Muğla'da öğrenci yurdunda kavga: 7 yaralı

    Menteşe ilçesinde, yurtta çıkan kavgada 7 üniversite öğrencisi yaralandı.
    • DHA
    • 31.03.2022 - 02:05
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    Muğla'da öğrenci yurdunda kavga: 7 yaralı

    Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Kötekli Mahallesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne ait Turgutreis Erkek Öğrenci Yurdu'nda, iki grup öğrenci arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    KAVGA EDEN 7 ÖĞRENCİ YARALANDI

    Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yemekhanede başlayıp, bahçeye taşan kavgayı yatıştıramayan güvenlik görevlileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, tarafları uzun uğraşlar sonucu sakinleştirirken, kavgada yaralanan ve Muğla Eğitim- Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 7 öğrenci, ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

    Polis ekipleri bölgede bekleyişini sürdürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

     

    Muğla da öğrenci yurdunda kavga: 7 yaralı #1

    Muğla da öğrenci yurdunda kavga: 7 yaralı #2

    Muğla da öğrenci yurdunda kavga: 7 yaralı #3


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