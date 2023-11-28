Muğla'da öğretmen dehşeti: Minik öğrenciyi havaya kaldırıp yere vurdu! O anlar kamerada... Müdür yardımcısı Mehmet Serkan G., ilkokul birinci sınıf öğrencisi E.S.'yi koltuk altından tutup, havaya kaldırdıktan sonra sınıfa fırlatarak belinden ve sırtından yaralanmasına neden oldu.

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DHA

Muğla'nın Milas ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı.

Bir öğretmenin minik öğrenciye uyguladığı şiddet kan dondurdu.

Olay, 6 Ekim'de ilçeye bağlı Sakarya İlkokulu'nda meydana geldi.

Öğrenciyi havaya kaldırıp yere vurdu

Okulun müdür yardımcısı Mehmet Serkan G., koridordaki birinci sınıf öğrencisi E.S.'yi (6) koltuk altından tutup, havaya kaldırdıktan sonra sınıfa fırlattı.

E.S., okul çıkışında kendisini alan annesi S.Ö.S. ile eve döndü. Evde, belinde ağrı olduğunu söyleyen E.S., annesinin ısrarı üzerine yaşananları anlattı.

Sırtında morluklar da oluşan E.S. için darp raporu alındı. Ardından da müdür yardımcısı Mehmet Serkan G. hakkında, Milas Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Açığa alındı, ardından görevine iade edildi

Durumun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de bildirilmesi üzerine Mehmet Serkan G. hakkında idari soruşturma başlatılıp, 19 Ekim'de açığa alındı.

İdari para cezası da verilen Mehmet Serkan G., 3 Kasım'da tekrar görevine iade edildi.

Güvenlik görüntüleri ortaya çıktı

Mehmet Serkan G. hakkında başlatılan adli soruşturma sürerken, olaya dair güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde, Müdür Yardımcısı'nın E.S.'yi koltuk altından tutup, diğer öğrencilerin gözü önünde sınıfın içine doğru fırlatması yer alıyor.

"İki gün yürüme güçlüğü çekti"

Olayın ardından başlattıkları hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirten anne S.Ö.S., şu ifadeleri aktardı;

Oğlum, müdür yardımcısı tarafından kaldırılıp, 1,5 metre kadar yükseklikten beton zemine fırlatılmasıyla sırtüstü düşmüş. Sırtı morardı ve iki gün yürüme güçlüğü çekti. Bu insanlıktan yoksun kişi tarafından yerde acılar içinde ağlayarak bırakıldı ve hayatına kastedildi. Bu durum arkadaşlarının korku dolu bakışları önünde gerçekleşti.

"Nasıl bir eğitimci ona emanet edilmiş 6 yaşında bir çocuğun hayatına kastedebilir?"

Nasıl bir insan, nasıl bir eğitimci ona emanet edilmiş 6 yaşında bir çocuğun hayatına kastedebilir? İki haftalık uğraşlarımız sonucu, açığa alındı ancak 6 günlük üstünkörü ve özensiz yapılan soruşturma sonucu idari ceza verilerek, şiddeti yaşayan oğlum ve tanık olan arkadaşlarının yaşadığı travma göz ardı edilerek 'görev yeri değişikliği' yapılmadan görevine iade edildi. Bu çok ciddi kabul edilemez bir durumdur.

"Oğlum, ne acıdır ki bir eğitimci tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete uğradı"

S.Ö.S., şöyle devam etti:

Kamera görüntülerinde olaya tanık olan çocukların korku dolu bakışları görülüyor. Bu durumda şiddet failiyle, mağdurların aynı ortamda eğitim alması kabul edilebilir mi? Bu ortamda sağlıklı bir eğitim almaları mümkün mü? Bu şiddet faili şahıs okula döndüğü günden beri çocukların güvenliği için okuldan ayrılamıyorum. Oğlum, arkadaşlarını ve öğretmenini sevdiği, alıştığı için önerilen 'okul değişikliğini' reddediyorum. Çünkü oğlum, ne acıdır ki bir eğitimci tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete uğradı, hayatına kastedilen bir durumla karşı karşıya kaldı.

"Öğretmenlikten men edilinceye kadar durmayacağıma, şerefim üzerine söz veriyorum"

Daha fazla psikolojisinin bozulmasını istemiyorum. Bu kapsamda internet üzerinden 'Okulda Şiddete Son' imza kampanyası başlattık. İmza kampanyamıza destek veren duyarlı insanlar hep yanımızdaydı ve destek olmaya devam ediyorlar. Çocuğuma bunu yapan kişi öğretmenlikten men edilinceye kadar durmayacağıma, şerefim üzerine söz veriyorum.

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtip, bu nedenle herhangi bir açıklama yapmayacaklarını söyledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)