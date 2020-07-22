Muğla'da öldürülen Pınar'ın Özgecan paylaşımları

"Nice Özgecanlar gitti, artık yeter" paylaşımı yürekleri dağladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz’da kayboldu.

Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis tarafından arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin çalışması sonucu, Cemal Metin Avcı katil zanlısı olarak evinde gözaltına aldı.

İTİRAF ETTİ

Avcı, genç kızı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Ormanlık alanda yapılan aramada Gültekin'in varil içerisinde üzerine beton dökülmüş yanmış cesedine ulaşıldı.

CENAZESİ, MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Pınar Gültekin’in cansız bedeni, Adli Tıp’taki işlemlerinin ardından dün memleketi Bitlis’e gönderildi.

Katil zanlısı Cemal Metin Avcı ise 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"İÇİM PARÇALANIYOR"

Pınar Gültekin'in 2015 yılında yine kendisi gibi vahşi bir cinayete kurban giden Özgecan Aslan ile ilgili tweetler attığı ortaya çıktı.

Gültekin'in Özgecan için "Bir türlü geçmiyor, sanki kız kardeşimin başına gelmişçesine canım acıyor, içim parçalanıyor. Nice Özgecanlar gitti, artık yeter" diye yazdığı görüldü.

"BÖYLELERİ ASILMALI"

Yine Gültekin başka bir tweetinde, "Adi köpekler böyle şerefsizler asılmalı" dedi.



















