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- Muğla'da ölü yunus kıyıya vurdu
Muğla'da ölü yunus kıyıya vurdu
1.5 metre uzunluğundaki yunusun öldüğü belirlendi. Balık, yetkililerce bölgeden kaldırıldı.
- AA
- 24.06.2021 - 11:34
- Güncelleme : 24.06.2021 - 11:40
Muğla'nın Bodrum ilçesinin kıyısında telef olan yunus görüldü.
Yahşi Mahallesi Kargı Sitesi sahilinde yunus görenler, belediyeye ihbarda bulundu.
ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ
Bölgeye gelen belediye ekipleri ve hayvanseverler, yaklaşık 1.5 metrelik balığın öldüğünü belirledi.
Yunus, uygun bir alana gömülmek üzere belediyenin temizlik işleri ekiplerince bölgeden alındı.