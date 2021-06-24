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    Muğla'da ölü yunus kıyıya vurdu

    1.5 metre uzunluğundaki yunusun öldüğü belirlendi. Balık, yetkililerce bölgeden kaldırıldı.
    • AA
    • 24.06.2021 - 11:34
    • Güncelleme : 24.06.2021 - 11:40
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    Muğla'da ölü yunus kıyıya vurdu

    Muğla'nın Bodrum ilçesinin kıyısında telef olan yunus görüldü.

    Yahşi Mahallesi Kargı Sitesi sahilinde yunus görenler, belediyeye ihbarda bulundu.

    ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

    Bölgeye gelen belediye ekipleri ve hayvanseverler, yaklaşık 1.5 metrelik balığın öldüğünü belirledi.

    Yunus, uygun bir alana gömülmek üzere belediyenin temizlik işleri ekiplerince bölgeden alındı.

    Muğla da ölü yunus kıyıya vurdu #1

    Muğla da ölü yunus kıyıya vurdu #2

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