Muğla'da ölümlü kaza anı araç kamerasında Milas'ta aynı yöne giden otobüsle çarpışan araçta 1 kişi hayatını kaybederken kaza anları araç kamerasına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Muğla'da Milas- Bodrum kara yolu Adabükü Kavşağı'nda Bodrum yönüne giden İbrahim A. yönetimindeki yolcu otobüsü, aynı yöne giden, sağ şeritten gelip kavşaktan dönüş yapmak için sola geçmeye çalıştığı öne sürülen otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil refüjü aşıp, karşı yola geçti.

Kazada otomobildeki Hüseyin Dursun hayatını kaybetti, Tuncay Taylan (73), Ünal Tolun (76) ve Ahmet Zeybek (69) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tolun'un durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza anı kamerada

Otomobil hurdaya dönerken, jandarma ekipleri tarafından otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan kazanın otobüsün kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde otobüsün sol şeritte ilerlediği ve sağ şeritteki otomobilin bir anda kavşağa girmek üzere sola dönüş yaptığı sırada çarpışmanın meydana geldiği görüldü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)