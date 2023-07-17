Muğla'da orman yangını: 1 torpil 160 hektar alanı küle çevirdi Makilikten ormana sıçrayan 160 hektar alanın zarar gördüğü yangınla ilgili gözaltına alınan adamın otomobilinde torpil bulundu. Yangının ise bu torpillerin yol kenarına atılmasıyla çıktığı belirlendi.

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DHA

Türkiye'de korku dolu günler yeniden başladı...

Yaz sıcakları ve vatandaşın dikkatsizliği ardından ormanlarda başlayan yangınlarla mücadele sürüyor.

Son günlerde artan yangınların sebeplerinin başında vatandaşın dikkatsizliği geldi.

Muğla'nın Milas ilçesinde makilikte, 15 Temmuz günü saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.

Havadan ve karadan müdahale edildi

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 18 helikopter ve 12 uçak ile havadan, 30 pikap, 5 ilk müdahale aracı, 59 arazöz, 18 su ikmal aracı, 8 dozer, 8 treyler, 11 yer ekibi, 2 greyder, 2 yönetim aracı, 45 teknik personel, 30 memur ve 485 personelle karadan yangına müdahale edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı erleri, gönüllüler, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da söndürme çalışmalarına destek oldu.

Vatandaşlar tahliye edildi

Komandolar ise yangının Kemaliye Mahallesi'ndeki yerleşim yerine sıçrama ihtimaline karşılık bölgede yaşayan yaşlıları tahliye etti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ise helikopterlerle uçakların su aldığı alanlardaki tedbirlerle, yangınla mücadelenin güvenli şartlarda yapılmasını sağladı.

Gece uçma kabiliyetine sahip 3 helikopter de soğutma çalışmalarına destek oldu.

160 hektar kül oldu

Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, 7 saatte kontrol altına alındı. Yangında 5 hektarı maki, 160 hektar alan zarar gördü.

Yangın torpil nedeniyle çıktı

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında yangının başladığı yerde Muğla Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme yaptı.

Oluşturulan özel ekip tarafından yapılan teknik-fiziki inceleme ve araştırma sonucu, yangının 47 yaşındaki Mahmut Dilbaz'ın otomobilinin içerisinden yol kenarına attığı torpil nedeniyle çıktığı belirlendi.

Şüpheli tutuklandı

Milas'ın Koru Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan Dilbaz, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dilbaz'ın evinde ve bahçesinde yapılan aramada torpil parçaları bulundu.