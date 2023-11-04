Muğla'da orman yangınında 4 hektar alan zarar gördü

İHA
Muğla'nın Yatağan ilçesinde korkutan bir yangın meydana geldi...
Yatağan ilçesi Bencik Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın noktada bulunan ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Hem havadan hem karadan müdahale
Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına 4 helikopter 3 uçak ile havadan, 17 arazöz, su tankeri ve söndürme ekipleriyle de karadan müdahale etti.
4 hektarlık alan zarar gördü
Bölgede etkili olan lodos sebebiyle de sık sık yön değiştiren alevler, ekipleri yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangında 4 hektar alanın zarar gördüğü tespit edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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