Muğla'da orman yangınında 4 hektar alan zarar gördü Yatağan'da yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan ve lodos etkisiyle büyüyen orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İHA

Muğla'nın Yatağan ilçesinde korkutan bir yangın meydana geldi...

Yatağan ilçesi Bencik Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın noktada bulunan ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Hem havadan hem karadan müdahale

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına 4 helikopter 3 uçak ile havadan, 17 arazöz, su tankeri ve söndürme ekipleriyle de karadan müdahale etti.

4 hektarlık alan zarar gördü

Bölgede etkili olan lodos sebebiyle de sık sık yön değiştiren alevler, ekipleri yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangında 4 hektar alanın zarar gördüğü tespit edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)