Muğla'da otel yangını Marmaris ilçesinde bir otelin kazan dairesinde başlayan ve binayı saran yangını söndürmek için ekipler seferber oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Muğla'nın Marmaris ilçesinde panik dolu anlar... İçmeler yolu üzerinde bulunan 5 yıldızlı bir otelden kara dumanlar yükseldi. Kazan dairesinde başladığı öğrenilen alevler, kısa sürede otelin odalarına da sıçradı. EKİPLER SEFERBER OLDU Yangını fark eden görevliler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine ile bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibinin yanı sıra ambulans sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için seferber oldu. Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA) Büşra Yıldız

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