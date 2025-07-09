Muğla'da otomobil, evin bahçesine uçtu: 1 ölü 4 yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Turunç Mahallesi’nde, akşam saatlerinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı.

İSTİNAT DUVARINDAN BAHÇEYE DÜŞTÜ

Saat 20.35 sıralarında E.Ü. (41) yönetimindeki 26 AKA 740 plakalı otomobil, sürücüsünün park halindeki aracı hareket ettirmeye çalıştığı sırada kontrolden çıkarak istinat duvarını aştı ve bir evin bahçesine düştü.

4 YARALIDAN BİRİ KURTARILAMADI

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Y.K. (71), M.K. (2), H.K. (37) ve Zekine Kırmızı (66) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralanan Zekine Kırmızı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavileri sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.