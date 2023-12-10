Muğla'da otomobilin çarptığı bisikletli öldü

İHA
Muğla'nın Menteşe ilçesinde H.K. idaresindeki otomobil, Serdar Levent Kaşıkara'nın kullandığı bisiklete çarptı.
Çarpışmanın etkisi ile savrulan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastanede can verdi
Sağlık ekipleri ağır yaralanan Kaşıkara'ya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Hastanede tedavi altına alınan bisiklet sürücüsü Kaşıkara, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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