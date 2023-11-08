Muğla'da otomobiliyle seyir halindeyken tabancayla vurulan kadın yaralandı Muğla'da otomobiliyle seyir halindeyken tabancayla vurulan ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

AA

Muğla'nın Fethiye ilçesi Barış Manço Bulvarı'nda otomobiliyle seyreden A.G.'ye iddiaya göre motosikletle yaklaşan O.A. tarafından tabancayla birkaç el ateş edildi.

Sırtına isabet eden mermiyle yaralanan A.G., otomobiliyle Fethiye Devlet Hastanesi acil servisine giderek yardım istedi.

Durumu ağır

Sağlık ekiplerince tedaviye alınan A.G.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)