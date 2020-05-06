Muğla'da otomobiller kafa kafa çarpıştı: 2 ölü

Milas’ta meydana gelen kaza, can aldı. Sürücülerinin araçlarda sıkıştığı kazada, 2 kişi hayatını kaybetti.

Selimiye-Milas karayolu Sırtlan mevkisinde, Ersel Kolukırık (27) yönetimindeki 20 AFC 39 plakalı otomobil ile Azat Kahraman (20) idaresindeki 09 TD 535 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı.

Kazada 09 TD 535 plakalı otomobil, çarpmanın ardından yanmaya başladı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yanan araçtaki kadın yolcu Dilara Akın (19), olay yerinde hayatını kaybetti.

20 YAŞINDAKİ GENÇ HASTANEDE KURTARILAMADI

Sıkıştığı yerden itfaiye ve sağlık çalışanlarının müdahalesiyle çıkarılan araç sürücüsü Azat Kahraman, ilk müdahalesinin ardından 75 Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kahraman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DİĞER SÜRÜCÜNÜN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

20 AFC 39 plakalı otomobilin sürücüsü Ersel Kolukırık’ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.