Muğla'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

İHA
Muğla'nın Fethiye ilçesi Karaculha Mahallesi'nde M.S.B. idaresindeki otomobil, R.K. yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobiller yol kenarına savruldu.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
1'i ağır 4 yaralı
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Kazada yaralanan 1'i ağır 4 kişi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kazada adeta hurdaya dönen araçlar çekici marifetiyle kaldırılırken yol yeniden trafiğe açıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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