Muğla'da paraşüt kazası: Rus pilot hayatını kaybetti

Aksiyon tutkusu ölümle sonuçlandı...

Tekli uçuş için saat 14.00 civarlarında Ölüdeniz'deki Babadağ’dan atlayan Vıacheslav Gribanov (37), havalandıktan bir süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle kontrolünü kaybederek ormanlık alandaki kayalıklara düştü.

RUS PİLOT DÜŞTÜĞÜ KAYALIKTA CAN VERDİ

Durumu fark eden diğer paraşüt pilotları, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bölgeye ulaşan ekipler, Rus paraşütçünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Gribanov’un cenazesi, incelemenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.