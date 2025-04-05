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DHA

Muğla'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince vatandaşların güvenliği için yoğun şekilde sürdürülen trafik denetimleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi tarafından görevlendirilen polis helikopteri ile havadan da destekleniyor.

"Uçan göz"olarak adlandırılan denetim helikopteri, Muğla genelinde gerçekleştirdiği uçuşlarla kara ekiplerine koordinasyon sağlarken, aynı zamanda kural ihlallerini tespit ederek sürücü güvenliğine katkıda bulunuyor.

ELİNDE TÜRK BAYRAĞI İLE SELAM VERDİ

Bu kapsamda Ula ilçesinde helikopter sesi duyan bir kadının bulunduğu yerden dışarı çıkıp, elindeki Türk bayrağını gökyüzüne doğru açarak selam verdiği anlar, helikopter kamerası tarafından kaydedildi.

BİNLERCE BEĞENİ TOPLADI

O anlar, sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Emniyet yetkilileri, olayın görüntülerini arşivleyerek özel olarak kayıt altına aldı.

"GÜÇLÜ BİR GÖNÜL BAĞININ YANSIMASI"

Yetkililer, bu davranışın, halk ile güvenlik güçleri arasındaki güçlü gönül bağının bir yansıması olduğuna dikkat çekip, bayram boyunca Muğla genelinde trafik güvenliğinin sağlanması için denetimlerin süreceğini bildirdi.