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Muğla'da pompalı tüfekle köpeğini öldürdü

Muğla'da pompalı tüfekle köpeğini öldürdü

Beslediği güvercinlerine saldıran köpeğinin ölümüne neden olan Feridun Ortayol, gözaltına alındı. Ortayol'un olay sırasında alkollü olduğu öğrenildi.