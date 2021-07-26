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    Muğla'da pompalı tüfekle köpeğini öldürdü

    Beslediği güvercinlerine saldıran köpeğinin ölümüne neden olan Feridun Ortayol, gözaltına alındı. Ortayol'un olay sırasında alkollü olduğu öğrenildi.
    • DHA
    • 26.07.2021 - 11:24
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    Muğla'da pompalı tüfekle köpeğini öldürdü

    Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Menderes Caddesi'nde yaşayan Feridun Ortayol, dün akşam saatlerinde güvercinlerine saldıran kendisine ait 'Foks' isimli av köpeğine pompalı tüfekle ateş etti.

    Silah sesini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

    YARALI KÖPEK KURTARILAMADI

    Bunun üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ön bacaklarından yaralanan köpek, çağırılan Muğla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi görevlilerince teslim alındı. Hayvan ambulansı ile bakımevine götürerek ameliyata alınan köpek, kan kaybı nedeniyle kurtarılamadı.

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    ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

    Gözaltına alınıp sağlık kontrolü için Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'ne götürülen Feridun Ortayol'un alkollü olduğu belirlendi. Ortayol'un polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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    "SAĞ ÖN BACAK KOPMA AŞAMASINDAYDI"

    Muğla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi'nde görevli veteriner hekim Yaşar Gök, "Muayene ettiğimiz köpeğin ön bacaklarından silahla yaralandığını tespit ettik. Aşırı kan kaybı vardı. Sağ ön bacak kopma aşamasındaydı. Sol bacağında parçalı kırık mevcuttu. İlk müdahalesini yaptıktan sonra ameliyata hazırladık. Ameliyat sırasında kalbi bir kez durdu. Yaşama tekrar döndürdük. Kanamasının fazla olması nedeniyle yaptığımız işlemlerden sonuç alamadık ve köpeği kurtaramadık" dedi.

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