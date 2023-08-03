Muğla'da restoran sahiplerinin kavgasını çevredeki vatandaş ayırdı Farklı restoranların çalışanları arasındaki başlayan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle çevredeki vatandaşlar ve müşteriler araya girerek ayırdı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Muğla’nın Marmaris ilçesinde, sabaha karşı saat 04.30 sıralarında bir restoranın önünde çıkan kavga sokağı savaş alanına çevirdi.

Barlar Sokağı’nda bulunan eğlence merkezinde çalıştıkları öğrenilen üç kişi, restoranın önüne gelerek içeride oturan başka bir eğlence mekanı çalışanının dışarı çıkması için seslendi.

Restoranda yemek yiyen şahsın dışarı çıkmaması üzerine kapıda bekleyen şahıslar, bölgede bulunan kişiler tarafından uzaklaştırıldı.

Tekme tokat kavgaya dönüştü

Beş dakika sonra üç kişi, koşar adımlarla restorana girerek henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştıkları şahsa tekme ve yumruk atmaya başladı.

Sağduyulu vatandaşlar ve restoranda bulunanlar araya girerek kavga edenleri güçlükle ayırdı.

Tartışma ara ara devam etti

Sözlü tartışmalar bu sefer sokağa taşarken tansiyonun düşmediği sözlü tartışmalar zaman zaman kavgaya döndü.

O anlar kaydedildi

İki grubun sokakta bağırarak tartışmaları devam ederken o anlar bir kişinin cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Gürültüye uyanan mahalle sakinleri ise olan bitenleri balkon ve pencerelerinden izlemeye başladı.

İki grup, restoran çalışanları çevredeki sağduyulu insanların müdahalesiyle uzaklaştırıldı.

Kimse şikayetçi olmadı

Yapılan ihbar sonucu mahalleye gelen polis ekipleri, davacı ve şikayetçinin olmadığı kavga sonrası uyarıda bulunarak uzaklaştı.