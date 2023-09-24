Muğla'da Rus pilot yamaç paraşütü yaparken ağaca takılı kaldı

AA
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaz turizmi devam ediyor.
Bu sırada yamaç paraşütüyle uçuş sırasında dehşet anlar yaşandı.
Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'a çıkan yamaç paraşütü pilotu Viktor S, hazırlıkların ardından 1700 metre pistinden hareket etti.
Ağaçtan kurtarıldı
Kalkıştan kısa süre sonra alçalan Rus pilotun paraşütü ağaca dolandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Babadağ'da konuşlu Kurtarma Ekibi sevk edildi.
Ekip tarafından asılı kaldığı ağaçtan kurtarılan Viktor S'nin yaralanmadığı belirtildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)