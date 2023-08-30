Muğla'da sahil güvenlik ekiplerinden plaj denetimi Türkiye’nin en uzun kıyıya sahip Muğla’da sahil güvenlik ekipleri, plajlarda denetim gerçekleştirdi. Sahil Güvenlik Dalış ve Emniyet Timleri tarafından toplam 18 plaj denetlenirken, 6 bin 136 vatandaş ve 33 cankurtaran personel boğulma olaylarıyla mücadele hakkında bilgilendirildi.

İHA

Türkiye'nin en uzun ve güzel koylarına sahip olan Muğla, yaz aylarında vatandaşların tercihlerinde başı çekiyor.

Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan Muğla'da, denizde boğulma olaylarına karşı sahil güvenlik denetim yapıyor.

Özellikle büyük koylarda yüzen vatandaşların, can güvenliği konusunda dikkatli olması gerekiyor.

Denetimler ve bilgilendirmeler yapıldı

Koylara yüzme amacıyla gelen vatandaşların can ve mal güvenliğinin yanında boğulma olaylarının önüne geçilmesi amacıyla Sahil Güvenlik Güney Ege Komutanlığı'na bağlı ekipler denetim gerçekleştiriyor.

Boğulma olaylarını engellemeye yönelik plaj denetimleri çerçevesinde, Sahil Güvenlik Dalış ve Emniyet Timleri tarafından Muğla genelinde toplam 18 plaj denetlenirken, 6 bin 136 vatandaş ve 33 cankurtaran personel denizde can emniyeti ve boğulma olayları ile mücadele hakkında bilgilendirildi.