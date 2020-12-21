Muğla'da sahte içki operasyonunda biri FETÖ'cü 23 kişiye gözaltı

İçlerinde FETÖ firarisinin de bulunduğu 23 şüpheli, sahte içki, gümrük kaçağı ve tarihi eser operasyonunda gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile bağlı grup amirlikleri ekipleri, yasa dışı iş yapan şahıslara operasyon düzenledi.

Sahte içki ve gümrük kaçağı ürün sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik başlatılan çalışmayla, tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda, 23 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ ÜYESİ OLMAKTAN ARANIYORDU

Operasyon kapsamında gözaltınan alınan şüphelilerden birinin FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Hükümlünün, operasyon yapılan evlerden birinde gizlendiği, yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı anlaşıldı.

ÜRÜNLERE EL KONULDU

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 30 litre el yapımı içki, 10 şişe gümrük kaçağı bandrolsüz içki, 25 şişe sahte bandrollü içki, 10 bin 200 gümrük kaçağı boş makaron, 3 bin 960 içi tütün dolu makaron, 3 bin yıllık altın varaklı el yazması Tevrat, ruhsatsız tabanca ve kuru sıkı tabanca ile bu tabancalara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Gözaltına alınan 22 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan cezai işlem uygulandı.

FİRARİ HÜKÜMLÜ TUTUKLANDI

FETÖ/PDY firarisi hükümlü ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.