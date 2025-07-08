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Muğla'da seyir halindeki otomobilden alevler yükseldi

Çevre yolu üzerinde ilerleyen otomobilin motor kısmından dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden söndürülürken, araçta maddi hasar oluştu.

İHA İHA
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Muğla'da seyir halindeki otomobilden alevler yükseldi

Muğla’nın Menteşe ilçesinde meydana gelen olayda, vatandaşlar, çevre yolu üzerinde ilerleyen otomobilin motor kısmından dumanların yükseldiğini fark etti. 

 Vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. 

İTFAİYE EKİPLERİ, KISA SÜREDE BÖLGEYE ULAŞTI

İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, otomobilde çıkan yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

ARAÇTA MADDİ HASAR OLUŞTU

Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden söndürülürken, araçta maddi hasar oluştu.

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