Muğla'da seyir halindeki otomobilden alevler yükseldi

Muğla’nın Menteşe ilçesinde meydana gelen olayda, vatandaşlar, çevre yolu üzerinde ilerleyen otomobilin motor kısmından dumanların yükseldiğini fark etti.
Vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İTFAİYE EKİPLERİ, KISA SÜREDE BÖLGEYE ULAŞTI
İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, otomobilde çıkan yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
ARAÇTA MADDİ HASAR OLUŞTU
Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden söndürülürken, araçta maddi hasar oluştu.