Muğla'da silahla vurulan kadın, otomobilini hastaneye kadar sürdü Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobiliyle seyir halinde iken silahla vurularak yaralanan kadın, otomobili hastaneye kadar sürdü.

İHA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Barış Manço Bulvarı’nda otomobiliyle seyreden A.G’ye, iddiaya göre motosikletle yaklaşan O.A. tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla ateş edildi.

Sırtından yaralanan A.G isimli kadın, otomobiliyle Fethiye Devlet Hastanesi Acil Servis’e giderek yardım istedi.

Acil kapısına kadar geldi

Acil kapısına kadar giden kadın, sağlık ekiplerince tedaviye alındı. A.G’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından firar eden şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)