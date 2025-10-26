Muğla'da silahlı kavga: 3 gözaltı

- Muğla Marmaris'te iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi gözaltına alındı.
- T.B. ve kardeşi, H.H.Ç. ile husumetli olduklarını ve olay günü karşılıklı silah kullandıklarını ifade etti.
- Silahlar teslim edildi ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Muğla'nın Marmaris ilçesi Çıldır Mahallesi 180 Sokak’ta silah sesleri duyulması üzerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, H.H.Ç. ile kardeşleri T.B. ve T.B. arasında karşılıklı silah kullanımı tespit edildi.
HUSUMET ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ
Emniyette ifadesi alınan T.B., H.H.Ç. ile önceden husumetleri bulunduğunu ve olay günü kendisinin tehdit edildiğini söyledi. Kardeşiyle motosikletle bölgeye gittiklerini, H.H.Ç.’nin ateş açması üzerine kardeşinin de karşılık verdiğini belirtti.
ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ
Olay yeri incelemesinde 8 boş kovan bulundu. Ayrıca üç farklı araçta mermi izleri tespit edildi.
T.B., ruhsatsız tabancasını 1 şarjör ve 9 dolu fişekle birlikte emniyete teslim etti. H.H.Ç. de olayda kullandığı silahı polis eşliğinde teslim etti. Olayla ilgili soruşturma Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla devam ediyor.