Muğla'da silahlı kavga: 3 gözaltı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Çıldır Mahallesi 180 Sokak’ta silah sesleri duyulması üzerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, H.H.Ç. ile kardeşleri T.B. ve T.B. arasında karşılıklı silah kullanımı tespit edildi.

HUSUMET ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Emniyette ifadesi alınan T.B., H.H.Ç. ile önceden husumetleri bulunduğunu ve olay günü kendisinin tehdit edildiğini söyledi. Kardeşiyle motosikletle bölgeye gittiklerini, H.H.Ç.’nin ateş açması üzerine kardeşinin de karşılık verdiğini belirtti.

ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ

Olay yeri incelemesinde 8 boş kovan bulundu. Ayrıca üç farklı araçta mermi izleri tespit edildi.

T.B., ruhsatsız tabancasını 1 şarjör ve 9 dolu fişekle birlikte emniyete teslim etti. H.H.Ç. de olayda kullandığı silahı polis eşliğinde teslim etti. Olayla ilgili soruşturma Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla devam ediyor.