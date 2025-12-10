Samsun'da kolunu silaj makinesine kaptıran Miraç öldü

- Samsun Tekkeköy'de 10 yaşındaki Miraç Köse, silaj makinesine kolunu kaptırarak hayatını kaybetti.
- Olay sonrası başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.
- Miraç Köse'nin Büyüklü Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.
Samsun'un Tekkeköy ilçesi Büyüklü Mahallesi'nde 10 yaşındaki Miraç Köse ile babası K.K. evlerinin üst tarafında bulunan ahırın önünde traktöre bağlı silaj makinesini çalıştırdı.
Bu sırada Miraç Köse, makinenin şaft bölümüne kolunu kaptırdı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Babasının haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Köse'nin Büyüklü Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.