Muğla'da sürücülerin yol verme kavgası kameraya yansıdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki sürücü birbirine girdi.

Dün akşam saatlerinde Çarşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi ile Hasan Reşat Öncü Caddesi kavşağında yaşanan olayda kavşakta yol verme meselesi nedeniyle motosiklet ve cip sürücüleri arasında tartışma çıktı.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Tartışmanın büyümesi üzerine motosikletin sürücüsü aracını kaldırıma park ederek kaskını çıkardı ve cip sürücüsünün yanına gitti.

Taraflar arasında çıkan yumruklu kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.

YATIŞAN KAVGA KAMERAYA YAKALANDI

Tarafların daha sonra araçlarına binerek bölgeden ayrıldığı, olayla ilgili polise ya da hastaneye başvurulmadığı öğrenildi.

Bu arada kavga, bir aracın kamerasına yansıdı.