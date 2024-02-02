Muğla'da telefonla konuşan yayaya, motosikletin çarptığı korkunç anlar... Telefonla konuşarak araçların arasından geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaza yaşandı.

Akşam saatlerinde Yeni Hastane Kavşağı ışıklarında araçlar beklemeye başladı.

Bu sırada otomobillerin arasından bir vatandaş geçmek istedi.

İkisi de savruldu

Telefonla konuşarak yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, iddiaya göre süratli bir şekilde emniyet şeridinde seyreden motosiklet çarptı.

Kaza sonucu yaya yere düşerken, devrilen motosikletten düşen sürücü de kaldırıma doğru savruldu.

Kazada hem motosiklet sürücüsü hem de yaya yaralandı.

O anlar kamerada

Kaza anı, o esnada ışıkta bekleyen bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntüde motosikletin yayaya çarpması, sürücünün ve yayanın yere düşmesi yer alıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)