Muğla'da tiner faciası: Yaşam savaşı 24 gün sürdü Marmaris'te sobayı tutuşturmak için tiner dökerken yaşanan patlamada ağır yaralanan belediyede görevli işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İHA

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 16 Şubat Cuma günü, Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü biriminde demir atölyesinde işçi olarak çalışan 22 yaşındaki Yener Durmuş, sabah saatlerinde sobayı tutuşturmak istedi.

Sobaya tiner dökerken birden alev alarak tiner tenekesi patladı.

Kocaeli'ne sevk edildi

Patlamayı duyan iş arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Durmuş'a ilk müdahaleyi yaparak Marmaris Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Vücudunun yarısının 3. derece ağır yanık olduğu ve hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen işçi, Dalaman Havalimanı'na Ankara’dan gelen ambulans uçakla Kocaeli’ne sevk edildi.

24 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kocaeli'nde 24 gündür yoğun bakım ünitesinde yanık ve yanığa bağlı komplikasyonlar için tedavi gören Durmuş, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Durmuş'un ölüm haberi ailesi, yakınları ve iş arkadaşlarını yasa boğdu. Durmuş'un cenazesinin memleketi Köyceğiz'de toprağa verileceği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)