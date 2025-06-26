Muğla'da tırın şarampole devrildiği kazada 1 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesi Labranda yolu üzerinde meydana gelen kazada, bir tırın freni patladı.

Tır, frenin patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tırın sürücüsü, araç içerisinde sıkıştığı yerden Milas İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

TRAFİK KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE YÖNLENDİRİLDİ

Yapılan ilk değerlendirmelere göre tır şoförünün kafasından darbe aldığı ve her iki bacağında da kırıklar bulunduğu belirtildi.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, tedavisine hastanede devam ettiği bildirildi.

Kaza sonrası olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü bir şekilde yönlendirdi. Devrilen tırın kaldırılması çalışma başlatıldı.