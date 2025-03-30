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AA & Ensonhaber

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Uğurlu Mahallesi'nde sürücülerin kimlikleri henüz belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

4 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada İbrahim Köseoğlu (22), Bilal Karadağ (24) ve Tolga Ülker (21) olay yerinde, Münire Cebe (38) ise kaldırıldığı Seydikemer Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Barış Çil ve Ramazan Işıklı ise Seydikemer ve Fethiye'deki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.