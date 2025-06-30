Muğla'da ücret ödemeden sigara almak istediler: Karşı çıkan kasiyeri bıçakladılar

Muğla’nın Bodrum ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerindeki akaryakıt istasyonunda meydana gelen olay, tepki çekti.

Olayda, iddiaya göre, istasyonda lastik tamircisi olarak çalışan M.A.T. ve M.T.T., market bölümünde kasiyer olarak görev yapan E.K.’den sigara istedi.

"PARASINI SONRA VERİRİZ" DİYEREK SİGARA İSTEDİLER

Şahısların "parasını sonra veririz" diyerek sigara istemesi üzerine E.K., ödeme yapılmadan satış yapamayacağını söyledi.

Bunun üzerine iki şüpheli, kasiyere tehdit ve hakaretler savurarak saldırdı.

ELİNDEKİ BIÇAKLA SALDIRDI

Arbede sırasında M.T.T., elindeki bıçakla E.K.’yi her iki bacağından yaraladı.

Saldırganlar, ücret ödemeden iki paket sigara alarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

ANBEAN KAYDA ALINDI

Yaşanan dehşet anları istasyonun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde şahısların kasiyere yöneldiği, darp ve bıçaklama anları yer aldı.

2 ZANLI TUTUKLANDI

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayı hızlıca çözüme kavuşturdu. Görüntüleri inceleyen polisler, saldırıyı gerçekleştiren iki şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.