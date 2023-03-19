Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Emniyeti güçleri zehir tacirleriyle mücadelesini aralıksız sürdürüyor.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Bodrum, Menteşe, Milas, Fethiye ve Ortaca ilçelerinde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Çok sayıda uyuşturucu madde yakalandı
Şüphelilerin ve ev iş yerlerinde yapılan aramada, 400 gram kubar esrar, 30 gram metamfetamin, 60 ecstasy, 10 sentetik ecza, 1 hassas terazi ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 235 lira ele geçirildi.
10 şüpheli gözaltına alındı
Gözaltına alınan 10 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.