Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı Emniyet ekipleri tarafından üzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirilirken, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyeti güçleri zehir tacirleriyle mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Bodrum, Menteşe, Milas, Fethiye ve Ortaca ilçelerinde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Çok sayıda uyuşturucu madde yakalandı

Şüphelilerin ve ev iş yerlerinde yapılan aramada, 400 gram kubar esrar, 30 gram metamfetamin, 60 ecstasy, 10 sentetik ecza, 1 hassas terazi ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 235 lira ele geçirildi.

10 şüpheli gözaltına alındı

Gözaltına alınan 10 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.