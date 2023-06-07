Muğla'da üzerine ağaç devrilen Rus turist öldü

AA
Bir grup turist, Muğla’nın Seydikemer ilçesi Kayadibi Mahallesi'ndeki şelaleye doğru gidiyordu.
Bu sırada turistlerin üzerine, yağış nedeniyle kök kısmında boşluk oluştuğu belirlenen ağaç devrildi.
3 turist, hemen hastaneye kaldırıl
Olayda Rus uyruklu Alla Medvedevo (63), İngiliz Emily Greavet (19) ile Servet Çoban (21) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekibince Fethiye'deki hastanelerde tedavi altına alındı.
Rus turist öldü
İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Medvedevo, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.