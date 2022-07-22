Muğla'da uzman çavuşa iftira atan doktor Tahir Tarımer, FETÖ'den açığa alındı

Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tartıştığı uzman çavuş tarafından darbediliğini iddia ettikten sonra iftira attığı ispatlanan doktor Tahir Tarımer hakkında FETÖ soruşturması olduğu ortaya çıktı.

14 Mart tarihinde Uzman Çavuş Ali Aladağlı, apandisit rahatsızlığı nedeniyle Yatağan Devlet Hastanesi'nden Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine sevk edildi. Acil serviste görevli icapçı Doktor Tahir Tarımer ile aralarında yaşanan tartışma sonrası evrakları geri istedi. İkili arasında evrakların verilmesi ile ilgili arbede yaşandı.

Doktorlar tarafından alkışla protesto edildi

Bir gün sonra kamuoyuna ‘Uzman Çavuş’tan Doktora darp’ iddiası ile hastane acil servis önünde hekimler tarafından açıklama yapıldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Uzman Çavuş Ali Aladağlı’nın Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrah Servisinde ameliyatının yapılmasının ardından taburcu olurken yaklaşık 20-25 kişilik hastane personeli tarafından alkışlarla protesto edilerek hastaneden taburcu edildi.

Uzman çavuşun saldırıya uğradığı ortaya çıktı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşanan olayların ardından Uzmanlar Federasyonu Başkanı Ali Tilkici olaya müdahil olarak Muğla’ya geldi ve olayın yaşandığı anın güvenlik kamera kayıtlarını paylaştı. Güvenlik kamera kayıtlarında acil serviste yaşanan darp iddiasının Uzman Çavuş tarafından gerçekleşmediği Uzman Çavuş’un fiziki saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

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Adli ve idari soruşturma sürüyor

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleşen olay ile ilgili olarak hem adli, hem de idari soruşturma başlatıldı. Hastane yönetimi uzman çavuşun taburcu olması esnasında alkışlayan personel, hastane arka kapısının kilitlenmesi ve WhatsApp grubundan yapıldığı ileri sürülen paylaşımlar da soruşturma dosyasına girdi. İdari Soruşturma çerçevesinde Sağlık Bakanlığından gelen müfettişler alkışlayan personelin kimliklerini güvenlik kamerası ve çekilen cep telefonu görüntülerinden tespit ederek ifadelerini aldı.

FETÖ soruşturması nedeniyle açığa alındı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil serviste görevli Uzman Doktor Tahir Tarımer, 20 Temmuz tarihinde Valilikten Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderilen yazı sonrası açığa alındı. Dr. Tarımer’in Uzman Çavuş ile yaşadığı olayın adli ve idari soruşturması sürerken, bu defa FETÖ-PDY soruşturması çerçevesinde açığa alındığı açıklandı. Tarımer’in gözaltına alınmadığı, sadece soruşturmanın selameti açısından açığa alındığı öğrenildi.

Doktorun sinir sorunu olabilir

Bu görüntülerin ardından Dr. Tahir Tarımer hakkında bir kamera görüntüsü daha yayınlandı. Önceki günlerde kaydedildiği anlaşılan görüntüde doktor bir hasta yakınına bağırıyor ve sinirlenerek duvarı yumrukluyor. Doktorun, hasta yakını kadının olduğu alana birkaç kez daha gelerek yine sinirli bir şekilde duvarı yumrukladığı görülüyor.

Bu görüntüler de yayınlanınca "doktorun sinir problemi mi var?" soruları ortaya atılmıştı.

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"Görüntüleri izlemedim" dedi

Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur, bugünkü köşesinde Dr. Tahir Tarımer ile yaptığı görüşmeyi ve olayın detaylarını yazdı.

Uğur, " 'Bana saldırdı, darbetti' dediniz ve rapor aldınız, şikâyet ettiniz. Ama sonra görüntüler ortaya çıktı. Orada sizin Uzman Çavuş Aladağlı’ya saldırdığınız görülmekte." demesi üzerine doktorun "Görüntüleri izlemedim. Görüntünün tamamını görmedim. Kesik mi montajlı mı bilmiyorum. Sesler yok. Tamamını izleyemedim." cevabını verdiğini aktardı.

FETÖ soruşturması hakkında konuşmak istemedi

Görüntülerin yayınlanmasından sonra doktorun ve babasının FETÖ ile iltisaklı olduğu iddiaları ortaya atılmıştı.

Bu iddiaları hatırlatan Uğura, doktorun yanıtı şöyle oldu:

"Ben konuşmak istemiyorum bu konularda. Şunu söylemek isterim, insanız, hata yapabiliriz. TTB ile ilişkilendirmek çok rahatsız edici."

Doktor Tarımer hakkındaki FETÖ iddiaları

Fuat Uğur, yazısının sonunda ise doktor hakkındaki FETÖ iddialarına yer verdi:

"Tahir Tarımer ile konuşmamız bu. Bazı sorularımı cevaplamak istemedi. Özellikle de FETÖ iltisakı sorumu. Dünkü Takvim gazetesine göre Tarımer'in "FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 4 Mart 2022 tarihinde TEM Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınmıştı. Adli kayıtlara göre Dr. Tarımer, FETÖ’nün iftar yemeklerine ve toplantılarına katılmış, sorumlu düzeyde faaliyet gösteren şahıslarla irtibat ve ilişkide bulunmuş ve örgüt evlerinde kalmıştı. Hakkındaki iddialar arasında kendisinin 2011-2014 yılları arasında FETÖ’nün Ankara yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği de var. 2021 yılında FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan çok sayıda örgüt mensubunun ifade ve teşhis tutanaklarında "Örgüte para topladığı" iddialarıyla ismi geçmiş.

Dr. Tahir Tarımer’in TEM şubede ifadeye çağrıldığı tarih 4 Mart 2022. Yani bu konuştuğumuz olaydan 15 gün önce. İnsan "Acaba Dr. Tahir Tarımer hakkındaki soruşturmanın derinleşmesi endişesiyle böyle bir olaya tevessül edip mağdur pozisyonu edinmeye mi çalıştı?" diye düşünmeden edemiyor. Bilemiyorum, belki de çok acayip bir tesadüftür. Ama babasının ve kendisinin yanı sıra kardeşi Mehmet Levent Yılmaz’ın da yakalanan bir FETÖ'cünün ifadesinde geçmesi tesadüfün ötesine geçmekte."